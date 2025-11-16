Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Mattarella: "Troppi nuovi dottor Stranamore"

In questa edizione: Mattarella: "Troppi nuovi dottor Stranamore". Papa: leader del mondo ascoltino gli ultimi. Cresce la tensione tra Usa e Venezuela. Atp Finals di Torino, Sinner batte Alcaraz.

16 Nov 2025 - 21:47
01:23 