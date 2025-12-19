Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Mattarella: spesa per la difesa necessaria

In questa edizione: Mattarella: spesa per la difesa necessaria, Putin: fallita la rapina dell'Europa, Manovra, vertice a Palazzo Chigi, Famiglia nel bosco, bambini restano in comunità.

19 Dic 2025 - 21:38
01:14 