Breaking News delle 21.30 | Mattarella ai giovani: siate coraggiosi

In questa edizione: Mattarella ai giovani: siate coraggiosi, "Guerra e pace" nei discorsi dei leader, Ancora proteste in Iran, 19enne morta a Milano: venerdì l'autopsia.

31 Dic 2025 - 21:40
01:23 