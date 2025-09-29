Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Marche, vince il centrodestra

In questa edizione: Marche, vince il centrodestra. Gaza, presentato il piano di pace Usa. Moldavia, partito filo-Ue vince le elezioni. Sterminò la famiglia, giudici: era lucido.

29 Set 2025 - 21:39
01:14 

