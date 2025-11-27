Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Manovra, vertice a Palazzo Chigi con le banche

In questa edizione: Manovra, vertice a Palazzo Chigi con le banche, Putin: "Piano Usa buona base per negoziati", Spari a Washington, FBI indaga per terrorismo, Il dna di Sempio sulle unghie di Chiara?

27 Nov 2025 - 21:57
01:18 