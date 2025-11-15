Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Manovra, scontro governo-sindacati

In questa edizione: Manovra, scontro governo-sindacati, Ucraina, si allarga l'offensiva russa, Maltempo, nubifragi e tromba d'aria in Liguria, Sinner in finale a Torino, De Minaur k.o.

15 Nov 2025 - 21:44
01:26 