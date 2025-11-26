Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Manovra e premierato, il governo accelera

In questa edizione: Manovra e premierato, il governo accelera. Ucraina, Mosca apre sui negoziati di pace. Incendio a Hong Kong, 38 vittime. Willy Monteiro, disposto appello ter.

26 Nov 2025 - 21:57
01:27 