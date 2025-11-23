Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | L'Europa presenta il contro piano per la pace

In questa edizione: L'Europa presenta il contro piano per la pace, Raid dell'Idf su Beirut, Omaggio a Ornella Vanoni, domani i funerali, La Davis è ancora azzurra, Spagna k.o.

23 Nov 2025 - 21:58
01:14 