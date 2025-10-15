Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Italia pronta a schierare militari a Gaza

In questa edizione: Italia pronta a schierare militari a Gaza, Milano, entra a casa della ex e la uccide, Tre carabinieri morti, l'accusa è di strage, Venerdì la manovra, due miliardi per i salari.

15 Ott 2025 - 21:47
