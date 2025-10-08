Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Gaza pace vicina, scambiata lista prigionieri

In questa edizione: Gaza pace vicina, scambiata lista prigionieri, Manovra da 16 miliardi, Lecornu lascia: nuovo premier in 48 ore, Pensionato si uccide durante uno sfratto

08 Ott 2025 - 21:38
01:19 