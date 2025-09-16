Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Gaza City sotto attacco

In questa edizione: Gaza City sotto attacco. Trump approva primo pacchetto di armi a Kiev. Mattarella ricorda Willy Monteiro. Cinema in lutto, addio a Robert Redford.

16 Set 2025 - 21:43
