Breaking News delle 21.30 | Gaza, appello di Mattarella a Flotilla

In questa edizione: Gaza, appello di Mattarella a Flotilla. Netanyahu contestato all'Onu. Dazi, Trump: 100% farmaci, 50% mobili cucina. Soldi per scagionare Sempio, indagato ex pm.

26 Set 2025 - 21:37
01:15 

