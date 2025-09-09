Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

In questa edizione: Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier. Israele bombarda i vertici di Hamas a Doha. Almasri, indagata capo di gabinetto di Nordio. Precipita durante i lavori, muore operaio.

09 Set 2025 - 21:38
01:34 

