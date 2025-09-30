Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Flotilla, stanotte entra in acque a rischio

In questa edizione: Flotilla, stanotte entra in acque a rischio, Hegseth ai generali Usa: "Pronti alla guerra", Elezioni: dopo le Marche tocca alla Calabria, Femminicidio Polcino, morto anche il figlio.

30 Set 2025 - 21:48
