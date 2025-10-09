Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Firmato l'accordo tra Israele e Hamas

In questa edizione: Firmato l'accordo tra Israele e Hamas. Trump: "Abbiamo fermato la guerra". Almasri, no all'autorizzazione a procedere. Irpef ridotta sugli aumenti contrattuali.

09 Ott 2025 - 21:39
