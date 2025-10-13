Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza

In questa edizione: Firmato in Egitto l'accordo di pace per Gaza, Trump: "Ora la ricostruzione di Gaza", Zelensky venerdì da Trump a Washington, Toscana, Giani ancora presidente

13 Ott 2025 - 21:56
