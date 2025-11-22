Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Domani a Ginevra vertice Usa-Ue-Ucraina

In questa edizione: Domani a Ginevra vertice Usa-Ue-Ucraina, Domani e lunedì tre Regioni al voto, La famiglia nel bosco diventa un caso politico, Addio a Ornella Vanoni, regina della musica.

22 Nov 2025 - 21:42
