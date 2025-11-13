Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Dieci anni fa l'attentato del Bataclan

In questa edizione: Dieci anni fa l'attentato del Bataclan. Zelensky: "Putin pronto a invadere l'Europa". Meloni-Rama, sì ai centri per i migranti. Uccide il figlio con una coltellata alla gola.

13 Nov 2025 - 21:33
