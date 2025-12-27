Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Dall'Italia 7 milioni ad Hamas: nove arresti

In questa edizione: Dall'Italia 7 milioni ad Hamas: nove arresti, Zelensky sente i leader europei, La riforma della Corte dei Conti è legge, Sindaco aggredito nel Salernitano, è grave.

27 Dic 2025 - 21:44
01:22 