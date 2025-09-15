Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Crosetto: "Italia impreparata ad un attacco"

In questa edizione: Crosetto: "Italia impreparata ad un attacco". Cala il debito pubblico, export boom +7,3%. Ragazzo suicida a Latina, vittima di bullismo. Via al nuovo anno scolastico in 12 regioni.

15 Set 2025 - 21:42
01:34 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri