Breaking News delle 21.30 | Catturato il presunto killer di Charlie Kirk

In questa edizione: Catturato il presunto killer di Charlie Kirk. Nato lancia la missione "Sentinella dell'est". Più lavoro al sud, Meloni: "Strada giusta". Giorgio Armani, aperto il testamento.

12 Set 2025 - 21:59
01:37 

