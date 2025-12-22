Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale

In questa edizione: Bomba esplode a Mosca, ucciso un generale, Meloni: forza degli eserciti contro le guerre, Milano, 15enne aggredito e rapinato: 4 arresti, Mattarella consegna il tricolore agli azzurri

22 Dic 2025 - 21:43
01:47 