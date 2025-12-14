Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Attentato a Sydney, almeno 16 le vittime

In questa edizione: Attentato a Sydney, almeno 16 le vittime. Kiev disposta a rinunciare a adesione Nato. Meloni su Schlein: chi non ha contenuti scappa. Schlein all'assemblea Pd: "Unità un dovere".

14 Dic 2025 - 21:36
01:17 