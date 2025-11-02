Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Assalto al treno, rilasciato un sospettato

In questa edizione: Assalto al treno, rilasciato un sospettato. Tensione Caraibi, prove di sbarco dei marines. Due giovanissimi uccisi a Messina e Napoli. Sinner torna numero 1 al mondo.

02 Nov 2025 - 21:40
