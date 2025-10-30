Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Approvata la riforma della giustizia

In questa edizione: Approvata la riforma della giustizia, Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi, Trump-Xi, intesa su terre rare e meno dazi, Indagato il papà di Sempio per corruzione.

30 Ott 2025 - 21:50
01:22 