Breaking News delle 18.00 | Zelensky sente Trump: "Ora ferma la Russia"

In questa edizione: Zelensky sente Trump: "Ora ferma la Russia", A Gaza entrano i camion di aiuti umanitari, Papa Leone atteso al Quirinale il 14 ottobre, Schengen, da domani nuovo sistema di ingresso, Milano, incendio in un condominio: tre morti, Gli azzurri a caccia di gol con l'Estonia.

11 Ott 2025 - 18:12
01:59 