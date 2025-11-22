Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Vertice tra Usa, Ue e Kiev domani a Ginevra

In questa edizione: Vertice tra Usa, Ue e Kiev domani a Ginevra, G20, approvata la dichiarazione finale, Mattarella a Padova per i medici per l'Africa, Nordio: bimbi via da famiglia è atto doloroso, Il mondo della musica piange Ornella Vanoni, Serie A, il Napoli punta a tornare in vetta.

22 Nov 2025 - 18:11
01:53 