Breaking News delle 18.00 | Ucraina, in centomila senza luce e gas

In questa edizione: Ucraina, in centomila senza luce e gas. Israele, ricevuto corpo di un altro ostaggio. Papa: "Nelle guerre muoiono troppi bambini". Manovra, Giorgetti: "Siamo nel giusto". Schianto in tangenziale a Bergamo: due morti. Serie A, il Bologna batte il Napoli 2-0

09 Nov 2025 - 18:09
02:03 