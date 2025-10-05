Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 18.00 | Trump: Israele d'accordo su cessate il fuoco

In questa edizione: Trump: Israele d'accordo su cessate il fuoco. Zelensky: "Putin si fa beffe dell'Occidente". Appello di Papa Leone su accoglienza migranti. Calabria, si vota fino a domani alle 15. Maltempo, in Romagna allagamenti e mareggiate. Calcio, Roma vince a Firenze, poker Bologna.

05 Ott 2025 - 18:23
02:05 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri