Breaking News delle 18.00 | Torino, scontri al corte Askatasuna

In questa edizione: Torino, scontri al corte Askatasuna, Manovra, ok all'emendamento del governo, Epstein files, le vittime sono più di 1.200, Zelensky: "Usa propongono incontro a Miami", Confcommercio, spesa media per Natale 211 €, Serie A, stasera in campo Juventus-Roma.

20 Dic 2025 - 18:15
01:52 