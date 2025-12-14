Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 18.00 | Sparatoria a Sydney, 12 vittime e vari feriti

In questa edizione: Sparatoria a Sydney, 12 vittime e vari feriti. Zelensky: Kiev disposta a non aderire a Nato. Premier Meloni chiude la kermesse di Atreju. Giubileo detenuti. Il Papa: servono amnistie. Tragedia a Fano, morti due paracadutisti. Serie A, il Napoli cade a Udine.

14 Dic 2025 - 18:16
01:57 