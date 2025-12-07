Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Russia all'Europa: "Siamo con Trump"

In questa edizione: Russia all'Europa: "Siamo con Trump". Netanyahu vede Merz: "Opportunità di pace". Macron alla Cina: "Meno dazi o deficit". Lega: esame di integrazione per cittadinanza. Portici, ritrovata la sedicenne scomparsa. Formula 1, Norris campione del mondo.

07 Dic 2025 - 18:22
02:00 