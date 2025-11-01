Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Poliziotto morto, pirata positivo alla droga

In questa edizione: Poliziotto morto, pirata positivo alla droga. Sterminò la famiglia, fuggito dalla comunità. Oggi il Giubileo del mondo educativo. Sale ancora la tensione tra Usa e Venezuela. Ucraina, battaglia serrata a Pokrovsk. Serie A, le partite della decima giornata.

01 Nov 2025 - 18:09
01:57 