Breaking News delle 18.00 | Papa Leone, Russia e Ucraina devono dialogare

In questa edizione: Papa Leone, Russia e Ucraina devono dialogare. La risposta del Cremlino a Zelensky. Polemica sulla strage dei migranti. Nathan incontra i figli per Natale. Allerta in Emilia, sale il livello dei fiumi. Influenza, nuova ondata in arrivo.

25 Dic 2025 - 22:09
