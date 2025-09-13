Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Meloni alla Festa Nazionale dell'Udc

In questa edizione: Meloni alla Festa Nazionale dell'Udc, Trump: la Nato imponga dazi al 100% alla Cina, Moglie Kirk: "Ne porterò avanti l'eredità", Egitto punta a creazione di una "Nato araba", Flotilla, partite da Augusta le barche.

13 Set 2025 - 18:13
