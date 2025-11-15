Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Kallas: "Russia una minaccia per l'unione"

In questa edizione: Kallas: "Russia una minaccia per l'unione", Manovra, spunta un condono. Il Pd accusa, maltempo a Genova, disagi e allagamenti, Giovane ucciso a Napoli a colpi di pistola, Papa Leone XIV: "Difendere il cinema", Sinner in finale a Torino, De Minaur k.o.

15 Nov 2025 - 18:43
02:03 