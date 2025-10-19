Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Furto al Louvre, continuano le ricerche

In questa edizione: Furto al Louvre, continuano le ricerche, Nuovi raid dell'Idf contro Hamas a Gaza, La Chiesa ha ufficialmente sette nuovi Santi, Manovra attesa in Parlamento, il nodo banche, Incidente ad Asiago, morti tre giovani, Calcio, la settima giornata di Serie A.

19 Ott 2025 - 18:11
02:01 