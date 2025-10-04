Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Corteo a Roma, migliaia in piazza

In questa edizione: Corteo a Roma, migliaia in piazza. Gaza, domani i negoziati in Egitto. Meloni: piano pace Trump squarcia le tenebre. Flotilla, è a Istanbul aereo con 26 italiani. Incidente nel materano, 4 morti e 6 feriti. Serie A, Lazio-Torino 3-3

04 Ott 2025 - 18:10
