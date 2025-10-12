Breaking News delle 18.00 | Conto alla rovescia per il rilascio ostaggi

In questa edizione: Conto alla rovescia per il rilascio ostaggi, Papa: "Scintilla di speranza in terra santa", Incidenti sul lavoro, il monito di Mattarella, Omicidio Palermo, il killer ha confessato, Regionali in Toscana, affluenza in calo, Mondiali, la sfida decisiva contro Israele
