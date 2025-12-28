Logo Tgcom24
Breaking News delle 18.00 | Addio a Brigitte Bardot, leggenda del cinema

In questa edizione: Addio a Brigitte Bardot, leggenda del cinema, Zelensky in Florida per chiudere l'accordo, Finanziamenti ad Hamas, 9 misure cautelari, Manovra alla Camera tra le polemiche, Madre e figlia morte per intossicazione, Serie A, il Napoli in scia scudetto

28 Dic 2025 - 18:20
01:53 