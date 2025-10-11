Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca"

In questa edizione: Zelensky a Trump: "Ora ferma Mosca", A Gaza entrano gli aiuti umanitari, Accordo di pace, Meloni attesa in Egitto, Il Papa al Quirinale il 14 ottobre, Schengen, da domani nuovo sistema di ingresso, Nazionale a caccia di gol con l'Estonia.

11 Ott 2025 - 17:11
