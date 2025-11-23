Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Ucraina, Trump: il piano non è definitivo

In questa edizione: Ucraina, Trump: il piano non è definitivo, Ostaggi in Nigeria, l'appello di Papa Leone, Regionali, affluenza in netto calo, Giovane ucciso a Napoli, arrestato 15enne, L'omaggio di Milano alla sua Ornella, Domenica con Inter-Milan e Coppa Davis.

23 Nov 2025 - 17:10
02:00 