Breaking News delle 17.00 | Sidney: sale a 12 il bilancio delle vittime

In questa edizione: Sidney: sale a 12 il bilancio delle vittime. Netanyahu: "Australia ha incoraggiato l'odio". Zelensky: Kiev disposta a non aderire a Nato. Meloni alla chiusura di Atreju. Giubileo detenuti, il Papa: servono amnistie. Serie A, pareggio del Milan a San Siro.

14 Dic 2025 - 17:38
