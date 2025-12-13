Breaking News delle 17.00 | Russia-Ucraina, ancora negoziati per Witkoff

Logo Tgcom24
In questa edizione: Russia-Ucraina, ancora negoziati per Witkoff, Papa ai diplomatici: "Lavorare per la pace", Regime bielorusso libera 123 prigionieri, Tredicesime in arrivo, un aiuto per i regali, Il Cda della Juventus dice no a Tether, Serie A, alle 18 in campo Lazio-Parma

13 Dic 2025 - 17:06
01:45 