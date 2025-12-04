Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Putin in India: Kiev ha scelto la guerra

In questa edizione: Putin in India: Kiev ha scelto la guerra, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa, Riforma edilizia oggi in Cdm, Perizia Garlasco: risultato non affidabile, Elicottero precipita in Valtellina, un morto, La fiamma olimpica verso il Quirinale.

04 Dic 2025 - 17:21
02:04 