Breaking News delle 17.00 | Merz rilancia piano di pace per Kiev

In questa edizione: Merz rilancia piano di pace per Kiev, Povertà, il sud come la Guyana francese, Appendino si dimette da Vicepresidente M5S, Perugia, giovane ucciso a coltellate, Il Papa ai rom e sinti: "La Chiesa vi ama", Campionato, doppia sfida al vertice.

18 Ott 2025 - 17:15
01:51 