Breaking News delle 17.00 | Il futuro di Gaza, domani negoziati in Egitto

In questa edizione: Il futuro di Gaza, domani negoziati in Egitto. Flottilla, a Roma 18 italiani liberati. Tajani: tutti bene italiani su treno ucraino. Papa: addolorato per sofferenze popolo Gaza. Regionali Calabria: affluenza 7,7% alle 12.30. Serie A, l'attesa per Juventus-Milan

05 Ott 2025 - 17:29
02:01 

