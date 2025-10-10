Breaking News delle 17.00 | Gaza, Mattarella: "Ora una pace vera"

Logo Tgcom24
In questa edizione: Gaza, Mattarella: "Ora una pace vera", Nobel per la pace 2025 a Maria Machado, Putin: "Trump sta facendo molto per la pace", Istologico in ritardo, morta Cristina Gallo, Istat, produzione industriale in calo, Calcio, domani a Tallinn Estonia-Italia.

10 Ott 2025 - 17:01
02:06 