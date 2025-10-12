Breaking News delle 17.00 | Conto alla rovescia per gli ostaggi

In questa edizione: Conto alla rovescia per gli ostaggi, "In terra santa una scintilla di speranza", Incidenti sul lavoro, il monito di Mattarella, Omicidio Palermo, preso il presunto assassino, Elezioni Toscana, affluenza in calo, Nazionale a suon di gol verso Israele
