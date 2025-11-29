Logo Tgcom24
Breaking News delle 17.00 | Assalto a "La Stampa", 30 identificati

In questa edizione: Assalto a "La Stampa", 30 identificati. Kiev, si dimette braccio destro di Zelensky. Airbus richiama 6mila aerei. Una nuova casa per la famiglia del bosco. Serie A, stasera Milan-Lazio.

29 Nov 2025 - 17:07
01:58 